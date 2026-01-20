Başkan Barzani: Rojava’daki kardeşlerimize zarar verilmesini kabul etmiyoruz

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, "Rojava'daki kardeşlerimizin zarar görmesini önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

Mesud Barzani, bugün (20 Ocak 2026 Salı) Rojava'daki son gelişmelere dair açıklama yaptı.

Suriye ve Rojava'daki son gelişmeleri takip ettiklerini belirten Başkan Barzani, "Bu hassas durumda, herkes sorumluluk bilinciyle ve duygularından arınmış bir şekilde hareket etmeli. Rojava'daki kardeşlerimize zarar vermek kabul edilemez." sözlerini kullandı.

"Rojava'daki kardeşlerimizin zarar görmesini önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz." diyen Mesud Barzani, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu karmaşık durumda, DAİŞ'in ve terörizmin yeniden ortaya çıkma tehdidi bulunmaktadır ki bu da bölgedeki istikrar ve güvenlik için çok ciddi bir tehdittir."

Uluslararası topluma ve müttefiklere sorumluluklarını üstlenmeleri ve çatışmaların derhal durdurmasında rol oynamaları çağrısında bulunan Mesud Barzani, "Kapsamlı bir ateşkes ilan edilmeli ve sorunlar barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmelidir." dedi.