Irak: Suriye sınırı Peşmerge koordinasyonuyla güvencede

1 saat önce

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye sınırına "üçlü kalkan" örüldüğünü ve hiçbir güvenlik açığına izin verilmeyeceğini belirtirken, Ninova ve Şengal hattında Peşmerge ile tam koordinasyon içinde olunduğunu bildirdi.

Bölgedeki gelişmeler nedeniyle gözlerin çevrildiği Irak-Suriye sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Irak İçişleri Bakanlığından bugün (22 Ocak 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, Irak-Suriye sınırının son derece sıkı ve örnek teşkil edecek şekilde korunduğu, bölgede herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığı yinelendi.

Kurdistan24'e konuşan Bakanlık Sözcüsü Mikdad Miri, sınırdaki savunma stratejisine ilişkin şu detayları paylaştı:

"Her türlü tehdidi ve olası tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla Suriye sınırında üç ayrı savunma hattı oluşturuldu. Birinci hat Sınır Muhafızları, ikinci hat ordu ve üçüncü hat ise Haşdi Şabi güçlerinin kontrolünde."

Sınırlarda yeterli askeri güç ve teçhizatın bulunduğuna dikkat çeken Sözcü, şu ana kadar söz konusu bölgelerde herhangi bir güvenlik ihlalinin kaydedilmediğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi güçleriyle olan ilişkilere de değinen Mikdad Miri, "Bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şengal ve Ninova vilayeti sınırlarında federal güvenlik güçleri ile Peşmerge güçleri arasında tam ve kesintisiz bir koordinasyon mevcuttur." ifadelerini kullandı.