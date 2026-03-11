Mesrur Barzani'den Salih Müslim için başsağlığı mesajı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, hayatını kaybeden Kürt siyasetçi Salih Müslim'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Mesrur Barzani 12 Mart 2026 Perşembe sabahı Salih Müslim için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tanınmış Kürt siyasetçi Salih Müslim'in ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Barzni mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Allah'tan Salih Müslim'e cennet mekan, ailesine ve yakınlarına da sabır diliyorum."