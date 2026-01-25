BCF ve BM’nin insani yardımları Kobani’ye gönderildi

2026-01-25 15:26

Barzani Yardım Vakfı (BCF) ve Birleşmiş Milletlere (BM) ait 30’dan fazla tırdan oluşan insani yardım konvoyu iki farklı güzergah üzerinden Kobani’ye doğru yola çıkarıldı.

Kurdistan24’ün Rojava muhabiri Dilan Barzan, BCF ve BM’ye ait 30’dan fazla tırdan oluşan insani yardım konvoyunun, iki farklı güzergah üzerinden Kobani’ye doğru yola çıkarıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye Hükümetiyle koordinasyon halinde büyük bir insani yardım konvoyunun Halep’ten Kobani’ye hareket ettiğini duyurdu.

Llosa paylaşımında, "Konvoy 24 tırdan oluşuyor; içerisinde çok miktarda gıda, acil yardım malzemesi ve yakıt bulunuyor. Bu yardımlar, Suriye’deki BM ajansları ve sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kobani ve çevresi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bazı bölgelerden çekilmesi ve müzakerelerin tıkanmasının ardından bir süredir Suriye Hükümet güçleri ve ona bağlı silahlı grupların kuşatması altında bulunuyor. Söz konusu kuşatma; su, elektrik, internet ve iletişim hatları gibi temel hizmetlerin kesilmesine neden oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) başta olmak üzere insan hakları örgütleri, "büyük bir insani felaket" uyarısında bulunarak, kent sakinlerinin ciddi gıda, ilaç ve bebek maması sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. Bu zorlu durum, bölgeyi etkisi altına alan ve son 50 yılda görülmemiş düzeydeki "emsalsiz" kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla birleşince daha da ağırlaştı.

Çevre köylerden çok sayıda sivilin Kobani kent merkezine sığınması krizi daha da derinleştirmiş durumda. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik diplomatik çabalar devam etse de, durumun hala istikrarsız olduğu ve tehlikenin sürdüğü belirtiliyor.

Barzani Yardım Vakfı gibi kuruluşlar yardım kampanyaları başlatırken, toplanan yardımları Kobani halkına ulaştırmak için uygun koşulların oluşmasını bekliyor.