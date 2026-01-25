Erbil Valisi: İnsani yardım taşıyan 16 kamyon daha Rojava'ya gönderildi

2026-01-25 11:55

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün insani yardım taşıyan 16 kamyonun Rojava'ya gönderildiğini söyledi.

Vali Umed Xoşnaw, bugün (25 Ocak 2026 Pazar) düzenlediği basın toplantısında Rojava'a yönelik yardım kampanyasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Umed Xoşnaw, "Erbil Ticaret ve Sanayi Odası kampanyanın önemli bir destekçisi oldu. Bu kapsamda, bugün insani yardım taşıyan 16 kamyon Rojava'ya gönderildi." dedi.

Erbil Valisi, Ticaret Odasının 50 milyon dinar nakit yardımla kampanyaya katıldığını sözlerine ekledi.

Vali Xoşnaw ayrıca, Ticaret Odası Başkanı ve üyelerinin kampanyanın önemli bir parçası olduğunu belirterek, yardımların süreceğini vurguladı.