Şam ve Tel Aviv arasında yapılacak görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

2026-01-25 09:07

Suriye ve İsrail'in, ABD arabuluculuğuyla bir güvenlik anlaşması imzalamaya çok yakın olduğu ve Ahmed Şaraa'nın önerisiyle Golan Tepeleri'nin 25 yıllık süreyle Tel Aviv'e kiralanacağı iddia edildi.

İsrail kanalı i24NEWS, Ahmed Şaraa'ya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington gözetiminde yürütülecek görüşmeler kapsamında Şam ile Tel Aviv arasında bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasının çok yakın olduğunu belirtti.

Suriye ve İsrail'in üst düzey yetkililerinin, ABD gözetiminde yeni bir güvenlik anlaşmasını imzalamak üzere yakında bir araya geleceği kaydedildi.

Görüşmelerde, Golan Tepeleri ve ekonomik projelerin ele alınacağı ifade edildi.

Kaynak, "Suriye'nin İbrahim Anlaşmaları katılımında kaydedilen önemli ilerleme nedeniyle, Şam'da İsrail Büyükelçiliğinin bu yıl açılacağına dair büyük bir iyimserlik var." dedi.

Haberde, Şam'ın planının sadece bir güvenlik anlaşması ve "diplomatik nitelikte olmayan" bir İsrail irtibat bürosunun açılması olduğu, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı ve Suriye'nin daha fazla açılması nedeniyle olayların daha hızlı ilerlediği belirtildi.

Kaynak, Şam yönetiminin, Golan Tepeleri'ni 25 yıllık süreyle İsrail'e kiralayarak, bölgeyi ortak ekonomik projeler için bir "barış parkı" haline getirmeyi içeren çözüm önerdiğini söyledi.