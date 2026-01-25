Mesrur Barzani’den Nuri Maliki’ye: Erbil-Bağdat sorunları anayasa çerçevesinde çözülmeli

2026-01-25 15:51

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak başbakanlık görevi için aday gösterilen Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki’yi tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, bugün (25 Ocak 2026 Pazar), Başbakan Mesrur Barzani’nin, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani, tebriklerini iletmesinin yanı sıra; tüm Irak vatandaşlarına hizmet edecek yeni bir dönemin başlaması, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde ve Kürdistan Bölgesi’nin federal statüsüne saygı çerçevesinde çözüme kavuşturulması temennisiyle Maliki'ye başarılar diledi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, dün (24 Ocak Cumartesi) yayımladığı bildiride, Nuri Maliki'yi koalisyonun Irak’ın gelecek dönem başbakanlığı için resmi adayı olarak belirlediğini duyurmuştu.