Halep ve Haseke'de iki insani yardım koridoru açılacak

2026-01-25 13:38

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ve Haseke kentlerinde iki insani yardım koridoru açılacağını duyurdu.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan ve Suriye Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde, Haseke ve Halep'te iki yeni insani yardım koridorunun açılması için hazırlıklara başlandığı, gerekli tüm prosedürler ve hazırlıklar tamamlandığında resmi olarak duyurulacağı belirtildi.

Öte yandan Halep Merkez Komitesi, Birleşniş Milletler (BM) kuruluşlarıyla koordineli olarak, Kobani'ye büyük bir insani yardım konvoyu gönderdi.

24 kamyondan oluşan konvoy, büyük miktarda tıbbi malzeme, gıda ve lojistik malzeme içermektedir.