Fuad Hüseyin: DAİŞ'li tutukluları almaya hazırız ancak çekincelerimiz var

2026-01-25 14:53

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) cumhurbaşkanlığı makamı konusuna anlaşmaya varmadığını belirtti.

Fuad Hüseyin, bugün (25 Ocak 2026 Pazar) düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki DAİŞ’li tutukluların durumu ve Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere bir dizi hassas güvenlik ve siyasi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı makamı konusuna değinen Fuad Hüseyin, KYB ile henüz nihai bir anlaşmaya varılamamasından duyduğu endişeyi dile getirerek, "Nihai aday listesi 18 kişiden oluşuyor. Sonuç olarak, bu adaylar arasından kimin o makama seçileceğine Irak Parlamentosu karar verecektir." ifadelerini kullandı.

DAİŞ’li tutuklular meselesinin stratejik bir konu olduğunu ve doğrudan Irak'ın ulusal güvenliğiyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Hüseyin, tutukluların çoğunun "tehlikeli liderler" olduğuna dikkat çekerek, Irak Hükümetinin Suriye tarafıyla, yalnızca Irak vatandaşlığına sahip militanların iadesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fuad Hüseyin, "Biz bu kişileri teslim almaya hazırız; ancak bazı çekincelerimiz var. Avrupa Birliği ve ABD'den, bu transfer sürecinin sorumluluğunu ve mali yükünü üstlenmelerini talep ettik." dedi.

Hüseyin ayrıca, söz konusu hapishanelerin kontrol altına alınması ve DAİŞ militanlarının herhangi bir kaçış girişiminin engellenmesi için sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

DAİŞ tehditlerine ilişkin de konuşan Dışişleri Bakanı, örgütle bağlantılı her türlü hareketliliğe karşı koymak ve Irak topraklarının egemenliğini korumak amacıyla, Irak-Suriye sınırında kapsamlı ve yoğun hazırlıkların yapıldığına dair güvence verdi.