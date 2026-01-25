BCF: Rojava için başlatılan yardım kampanyasının ilk aşaması başarıyla tamamlandı

2026-01-25 17:13

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Erbil Ofisi Sorumlusu Stav Aso, Batı Kürdistan (Rojava) için başlatılan yardım kampanyasının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kurdistan24’e yaptığı açıklamada Stav Aso, 25 Ocak 2025 Pazar günü, Rojava için başlatılan yardım kampanyasının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Erbil’de kampanyanın başlamasından bu yana geçen sadece üç günlük sürede 210 milyon dinar nakdi yardım toplandığını belirten Aso, çeşitli insani yardım malzemeleriyle dolu yaklaşık 40 tırın hazırlanarak Rojava’daki afet bölgelerine sevk edildiğini kaydetti.

Başkentteki vatandaşların ve hayırseverlerin kampanyaya "milli bir ruhla" ve yoğun bir katılımla destek verdiğine dikkat çeken Stav Aso, yardımların gıda, kışlık giysi ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu ifade etti.

Stav Aso, son olaylar nedeniyle yerinden edilen ve zor koşullar altında yaşayan ailelere en kısa sürede ulaştırılmak üzere malzemelerin tırlara özenle yüklendiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’nin en büyük insani yardım kuruluşu olan Barzani Yardım Vakfı, kriz ve afet dönemlerinde Kürdistan’ın diğer parçalarına yardım ulaştırma konusunda her zaman öncü bir rol üstlenmiştir.

Erbil’de yürütülen bu kampanya, Rojava’da yaşanabilecek bir insani felaketi önlemeye yönelik kapsamlı çabaların bir parçasıdır.

Kısa sürede bu miktarda bağışın toplanması ve 40 tır yardımın sevk edilmesi, halkın BCF’ye duyduğu güvenin yanı sıra, hassas dönemlerde Kürdistan Bölgesi vatandaşları ile Rojava halkı arasındaki derin insani bağların bir göstergesidir.