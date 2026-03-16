Trump: İran müzakere etmeyi çok istiyor ama bence henüz hazır değiller

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Trump, başkanlık uçağında gazetecilere İran ile devam eden savaşa dair açıklamalar yaptı.

İran'ın müzakereyi çok istediğini söyleyen Trump, "Bence henüz buna hazır değiller." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama konusunda başka ülkelerle görüştüklerini de dile getirdi.

Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran'ın donanma, hava savunma sistemleri ve hava kuvvetlerini kaybettiğini ileri sürerek, "İran'ı yerle bir ettik." dedi.

Hürmüz'ün güvenliği konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiğini yineledi.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda Çin'in de yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ay sonunda yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini de dile getirdi.