Başkan Barzani: Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun

Başkan Mesud Barzani, Halepçe Katliamı’nın 38’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Halepçe'ye karşı yapılan kimyasal saldırı, Kürdistan halkına karşı büyük bir zulümdü." dedi.

Başkan Barzani, 16 Mart 2026 Pazartesi günü, Halepçe Katliamı’nın 38’inci yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya platformu hesabından bir mesaj paylaştı.

Dünyanın hiçbir yerinde bir devletin, kimyasal silahlarla kendi vatandaşlarına karşı soykırım yapmadığına dikkat çeken Mesud Barzani mesajında, "Ancak Irak'ta bu büyük suç Kürdistan halkına karşı işlenmiştir." ifadesini kullandı.

Irak'ta hala Kürdistan halkının haklarına karşı olan şovenistler bulunduğunu kaydeden Başkan Barzani, "Kürdistan halkına tazminat ödemek Irak'ın hukuki sorumluluğudur. Bu vesileyle Halepçe şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun." dedi.