Başbakan Barzani'den Halepçe mesajı: Şehitleri saygı ve minnetle anıyoruz

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Bu büyük trajedinin masum şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Halepçe Katliamı’nın 38’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Halepçe Katliamı’nın 38’inci yıl dönümünde Kürdistan halkına karşı işlenen ve Kürtleri yok etmeyi ve soykırıma uğratmayı amaçlayan bu büyük trajedinin masum şehitlerini saygıyla andığını belirten Mesrur Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Halepçe'ye yapılan kimyasal saldırı, tarihimizde her zaman derin bir yara ve Kürdistan halkına karşı işlenen zulmün açık bir sembolü olmuştur.

Kürdistan halkı ve insanlık, bu suçu asla unutmamalıdır. Kürdistan halkı, Kürdistan Bölgesi'nde bugün elde edilen bu kazanımların özgür Kürt şehitlerinin kanının ürünü olduğunu asla unutmamalı ve onları her şekilde korumalıyız."

Federal hükümetin şehit ailelerini tazmin etmeye çağıran Başbakan Barzani, "Bu vesileyle, federal hükümete bir kez daha yasal ve anayasal sorumluluklarını yerine getirmesi ve Halepçe şehitlerinin ailelerine, Enfal kurbanlarına ve diğer tüm mağdurlara tazminat ödemesi gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi.