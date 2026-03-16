Axios: Trump, Hark Adası'na kara birliklerini göndermeyi düşünüyor

ABD merkezli haber sitesi Axios, Donald Trump'ın İran'ın Hark Adası'na kara birliklerini göndeme seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi.

Axios’ta yayımlanan habere göre ABD Başkanı Donlad Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmak için uluslararası bir koalisyonu kurmayı amaçlıyor ve İran'ın boğazı abluka altına almaya devam etmesi halinde İran'ın ekonomik omurgası olan Hark Adası'na kara birliklerini gönderebilek.

Trump'ın yakın gelecekte Hürmüz Koalisyonu adında bir koalisyon ilan etmesi bekleniyor. Trump, İngiltere, Fransa, Japonya, Güney Kore ve hatta Çin gibi ülkelerinden Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini korumak için savaş gemileri ve insansız hava araçları (İHA) göndermeyi talep etti.

Trump'ın değerlendirdiği en tehlikeli seçeneklerden biri, Hark Adası'nın kontrolünü ele geçirmek için kara birlikleri göndermektir. Ada, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor. ABD yetkilileri, bu hamlenin İran için ölümcül bir ekonomik darbe olacağına ve Tahran'ın mali kaynaklarını tamamen kurutacağına inanıyor.