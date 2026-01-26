Mazlum Abdi: Tüm Kürt siyasi güçleri Rojava’nın yanındadır

"Tarih boyunca kimseye zulmetmedik; hep zulme maruz kalan taraf olduk"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD'nin talebi üzerine DAİŞ'lilerin Irak'a nakledilmesi için ateşkesi uzattıklarını söyledi.

Mazlum Abdi, bir televizyon programına verdiği mülakatta, Şam yönetimiyle yürütülen görüşmelere ve devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyasi alanda tüm Kürt siyasi güçlerinin Rojava’nın yanında olduğunu belirten Abdi, "Tüm Kürt liderlerle görüştüm; hepsi güçlü destek sundu ve aktif biçimde çalışıyor. Bu dönemde Rojava’ya destek veren tüm Kürtleri ve dostlarımızı selamlıyoruz. Ortaya konan güçlü tutum, uluslararası güçler üzerinde olduğu gibi Şam hükümeti üzerinde de etkili oldu. Kürdistan’dan Avrupa’ya ve dünyanın farklı yerlerinden gelen tepkiler ve direniş, sürece olumlu katkı sundu; bize moral ve güç verdi." diye konuştu.

Şam yönetiminde Kobani’ye ve köylerine girmemelerini istediklerini söyleyen Mazlum Abdi, "Kobani, 2014’te DAİŞ’e karşı kuşatmayı nasıl kırdıysa, bugün de kıracağına inanıyoruz. Bu sürecin öncülüğünü yine Kobani yapacaktır. Şam yönetiminden Kobani’ye ve köylerine girmemelerini istedik; bunu kabul ettiler. Bu hassasiyeti gördüler. Daha büyük bir direnişin yaşanmaması için verdikleri sözlere sadık kalmalarını istiyoruz." dedi.

Şovenist kişilerin oyunlarına gelmemeleri gerektiğinin altını çizen SDG Genel Komutanı, "Bazıları halklar arasında savaş çıkarmak istiyor ve Kürtleri kendi çirkinliklerine ortak etmeye çalışıyor. Bizim ölçülerimiz, ahlakımız ve tarihsel duruşumuz bellidir. Tarih boyunca kimseye zulmetmedik; hep zulme maruz kalan taraf olduk." sözlerini kullandı.

"Kürt bölgeleri bizim kırmızı çizgilerimizdir." diyen Abdi, şöyle devam etti:

"Son savaşçımız kalana kadar da bu bölgeleri savunacağız. Burada kimse zafer kazanamaz, savaş burada bitmez. Herkes bunu bilmelidir. Bu mücadelenin kaderini yalnızca askeri güçler belirlemez. Kimse Kürt bölgelerine karşı savaş açma yanılgısına kapılmamalıdır. Şam yönetiminin de çok ileri gitmek istemediğine inanıyorum. Biz burada askeri değil, siyasi mücadelenin öne çıkmasını istiyoruz."