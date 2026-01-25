SDG: Suriye ordusu ateşkesi bir kez daha ihlal etti

2026-01-25 21:03

Suriye ordusunun ateşkes anlaşmasını sürekli ve açıkça ihlal ettiği belirtilerek, Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine yönelik yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezi, bugün (25 Ocak 2026 Pazar) yayımladığı açıklamada, Suriye ordusunun ateşkes anlaşmasını sürekli ve açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

Suriye ordusu tarafından Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini duyuran SDG, saldırıda Kerki kentine bağlı Kariye köyünün hedef alındığını aktardı.

Saldırıda Suriye ordusuna ait üç adet kamikaze insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini doğruladı. Ancak bu saldırı, bölgedeki ateşkes şartlarına uyulmadığını gösteren tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, dün (24 Ocak 2026 Cumartesi) yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun operasyon yürüttüğü tüm cephe ve eksenlerde ateşkes süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ateşkesi uzatma kararının, ABD güçlerinin SDG hapishanelerindeki DAİŞ’li tutukluları Irak topraklarına nakletmesi operasyonunu desteklemek ve süreci kolaylaştırmak amacıyla alındığını açıklamıştı.