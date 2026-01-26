Sekiz kişiyi taşıyan özel uçak düştü
ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel uçak düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.
Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Havalimanından yapılan açıklamada, pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.
Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.