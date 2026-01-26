Halepçe'den Rojava Kürtlerine yardım eli

2026-01-26 08:14

Halepçe ilinde Rojava Kürtleri için yardım kampanyası bugün başlatılacak.

Halepçe Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Rojava Kürtleri için bağış ve destek toplamak amacıyla bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) saat 9:00'da kitlesel bir kampanya düzenlenecek.

Açıklamada, iş adamlarına, din adamlarına, öğretmenlere, öğrencilere, çiftçilere, tüccarlara, devlet dairelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve aktivistlere; sanatçılara, aydınlara, gazetecilere, gençlere, her vatansever bireye ve ayrım gözetmeksizin tüm sınıflara Rojava Kürtlerine yardım etmeleri çağrısı yapıldı.

Öte yandan Barzani Yardım Vakfı (BCF) tarafından 25 Ocak'ta Rojava'ya 16 kamyon yardım gönderildi.