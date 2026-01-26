Halepçe'den Rojava Kürtlerine yardım eli
Halepçe ilinde Rojava Kürtleri için yardım kampanyası bugün başlatılacak.
Halepçe Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Rojava Kürtleri için bağış ve destek toplamak amacıyla bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) saat 9:00'da kitlesel bir kampanya düzenlenecek.
Açıklamada, iş adamlarına, din adamlarına, öğretmenlere, öğrencilere, çiftçilere, tüccarlara, devlet dairelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve aktivistlere; sanatçılara, aydınlara, gazetecilere, gençlere, her vatansever bireye ve ayrım gözetmeksizin tüm sınıflara Rojava Kürtlerine yardım etmeleri çağrısı yapıldı.
Öte yandan Barzani Yardım Vakfı (BCF) tarafından 25 Ocak'ta Rojava'ya 16 kamyon yardım gönderildi.