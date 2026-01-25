Şivan Perwer: Başkan Barzani barışın sembolü

2026-01-25 21:47

Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer, Batı Kürdistan'daki (Rojava) duruma ilişkin derin endişelerini dile getirerek, uluslararası toplumun sessizliğini ve din adına Kürtlere saldıran silahlı grupları sert bir dille eleştirdi.

Şivan Perwer, bugün (25 Ocak 2026 Pazar) Suriye'deki silahlı grupların Kürt bölgelerine yönelik saldırıları hakkında Kurdistan24'e konuştu.

"Ortadoğu'da Kürtlere karşı insanlık dışı, çok büyük bir saygısızlık yapılıyor.” diyen Şivan Perwer, “İslam dininde insanları öldürmek ve mallarını gasp etmek yoktur. Bu gruplar İslam'ı bir araç olarak kullanıyorlar; çünkü din vicdan içindir, vicdansızlık için değil." dedi.

Başkan Mesud Barzani’nin Kürt hakları mücadelesindeki rolüne değinen ünlü sanatçı, "Başkan Barzani yaklaşık 70 yıldır aralıksız bir şekilde Kürtlerin hakları için mücadele etmektedir ve barışın sembolü bir liderdir. Eğer ona kulak verilirse bölgede savaş kalmaz." ifadelerini kullandı.

“Kalbim ve ruhum Rojava’yla." diyerek Rojava halkına olan desteğini yineleyen Perwer, gelecekte Rojava'da yaşanan olayları; özellikle Kürt kızlarına yapılan zulmü, saç örgülerinin (kezi) kesilmesini ve onlara yönelik saygısızlığı konu alan bir destan (eser) hazırlayacağını açıkladı.

Konuşmasının devamında uluslararası toplumu eleştiren Perwer, "Filistinliler sadece üç milyon kişi ve Arap oldukları için tüm dünya onlardan bahsediyor. Ancak Kürtler 60 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen herkes bu duruma karşı sessiz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kürtlerin para için değil, özgürlük ve dünyayı korumak için savaştığını vurgulayan Şivan Perwer, "Düşmanlar bilmeli ki Kürtler asla yok olmaz. 10 milyonumuzu öldürseler bile 50 milyon yine de zafere ulaşacaktır. Başarının tek yolu ise Kürtlerin birliği ve beraberliğidir." dedi.