Özerk Yönetim Eş Başkanı: Kobani kuşatma altında

2026-01-25 19:49

Kobani Özerk Yönetim Eş Başkanı Ferhan Hec İsa, kentin kuşatma altında olduğunu ve Şam’a bağlı güçlerin güney cephesinde ateşkesi ihlal ettiğini belirtirken, Kobani’deki camiler ve okulların yerinden edilmiş sivillerle dolu olduğunu söyledi.

Ferhan Hec İsa, 25 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, kentin kuşatma altında olduğunu ve Şam’a bağlı güçlerin güney cephesinde ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

kararlılık mesajı veren İsa, "Herkes bilsin ve tüm Kürtlere güvence veriyoruz ki; kanımızın son damlasına kadar burada kalacak ve direneceğiz. Yardımların bir kısmı kente ulaştı ancak Kobani halkının hayatı hala tehlike altında." dedi.

Şam yönetimini eleştiren Ferhan Hacı İsa, "Şam'ın söylemleri ile eylemleri birbirini tutmuyor. Şu an Kobani’deki camiler ve okullar yerinden edilmiş sivillerle dolup taşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kobani ve çevresi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bazı bölgelerden çekilmesi ve müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, bir süredir Suriye Hükümet güçleri ve ona bağlı silahlı grupların kuşatması altında bulunuyor. Bu kuşatma nedeniyle su, elektrik, internet ve iletişim hatları gibi temel hizmetlerde kesintiler yaşanıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) başta olmak üzere insan hakları örgütleri, "büyük bir insani felaket" uyarısında bulunarak, kent sakinlerinin ciddi gıda, ilaç ve bebek maması sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Bu kriz, bölgeyi etkisi altına alan ve son 50 yılda görülmemiş düzeydeki kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla daha da derinleşti.

Çevre köylerden gelen çok sayıda sivilin kent merkezine sığınması insani krizi büyütürken, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor.

Ancak sahadaki durumun hala istikrarsız olduğu ve tehlikenin sürdüğü belirtiliyor.

Barzani Yardım Vakfı (BCF) gibi kuruluşlar yardım kampanyaları başlatırken, toplanan yardımları Kobani halkına ulaştırmak için güvenli bir ortamın oluşmasını bekliyor.