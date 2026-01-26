Özerk Yönetim: Yapay sınırlar bizi ayıramaz; Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür ederiz

2026-01-26 07:32

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Eğitim Kurulu, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığının ilk dersi Rojava'yı desteklemeye ayırma kararını memnuniyetle karşıladı.

Eğitim Kurulundan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığının dün (25 Ocak 2026 Pazar) tüm okullarda ilk dersi Rojava Kürtlerine destek amacıyla ayırma kararını desteklediğini belirtti.

Açıklamada, "Kaderimizin aynı olduğunu ve yapay sınırların bizi asla ayıramayacağını tekrar vurguluyoruz." denildi.

Rojava'daki eğitim durumuna ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kürdistan Bölgesi'ndeki öğrencilerin kalpleri bizim için atarken, okullarımız birer sığınak haline geldi. Bugün ikinci dönemin başlayıp ilk zil çalması gerekiyordu, ancak Kobani'deki çatışmalar ve saldırılar nedeniyle eğitim süreci durduruldu, okullar mülteci kamplarına dönüştü ve öğrenciler eğitimden mahrum kaldı."

Eğitim Kurulu, açıklamanın sonunda, Kürdistan Bölgesi halkına ve kurumlarına teşekkür etti.

Eğitim Bakanlığı 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 25 Ocak'ta ilk dersini, tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında Rojava'yı desteklemeye ayırmaya karar vermişti.