Kobani; Şam'a bağlı grupların bombardımanında bir çocuk şehit oldu

2026-01-25 19:07

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam'a bağlı silahlı grupların Kobani’nin batısındaki Kasime köyüne yönelik aralıksız topçu ateşi sonucu bir çocuğun şehit olduğunu, üç kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Söz konusu saldırı, ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşmanın üzerinden henüz birkaç saat geçmişken gerçekleşti. Şam’a bağlı gruplar, bu saldırıyla anlaşmayı doğrudan ve açık bir şekilde ihlal etmiş oldu.

SDG’den yapılan açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren bu grupların Kobani’nin batısındaki Zirek ve Kasime köylerine kapsamlı bir saldırı başlattığı, eş zamanlı olarak kentin güneydoğusundaki Celebiye köyünü de hedef aldığı belirtildi.

Ateşkesin uzatıldığının duyurulmasından çok kısa bir süre sonra başlayan bu saldırılar; sivillerin can güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit ve diplomatik çabaları baltalama girişimi olarak nitelendiriliyor.

Kobani ve çevresindeki durum, son günlerde abluka ve çatışmalar nedeniyle son derece hassas bir hal almıştı. 15 gün süreyle uzatılması kararlaştırılan ateşkes, sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için bir fırsat olarak görülüyordu.

Ancak topçu atışlarının sürmesi ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması, Şam'a bağlı silahlı grupların taahhütlerine sadık kalmadığını gösteriyor.

Bu durum, Kürt bölgeleri üzerinde büyük bir tehlike oluştururken, Suriye'nin kuzeyindeki istikrar sürecini de ciddi engellerle karşı karşıya bırakıyor.