Kobani’nin kurtarılmasının üzerinden 11 yıl geçti

2026-01-26 09:02

Peşmerge ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteği ile Kobani’nin terör örgütü DAİŞ’ten kurtarılmasının üzerinden 11 yıl geçti.

2014 yılının eylül ayında tüm gücüyle Kobani ve çevresine saldıran DAİŞ, ortalama 350 köyü işgal etti.

DAİŞ’in saldırısıyla birlikte 400 bine yakın kişi evlerini terk ederek, sınırın diğer tarafındaki Urfa’ya geçti.

DAİŞ’in saldırıları her geçen gün artarken, işgal ettiği alan da genişliyordu.

Başkan Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Parlamentosu 22 Ekim 2014’te Kobani’ye Peşmerge gönderme kararı aldı.

Kürdistan Bölgesi topraklarından Bakur’a geçen Peşmergeler buradaki kentlerde Kürtlerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı, 28 Ekim 2014’te Kobani’ye girdi.

26 Ocak 2015’te Kobani kenti, yaklaşık 4 ay süren yıkıcı bir savaşın ardından Kürt güçleri tarafından DAİŞ’in işgalinden tamamen kurtarıldı.

“Kobani Zaferi” olarak adlandırılan bu savaş, aynı zamanda Suriye ve Irak topraklarının önemli bir bölümünü işgal ederek, ilerleyen DAİŞ’in ilk büyük yenilgisi oldu.

11 yıl sonra, Kobani, Suriye Arap Ordusu ve Şam yönetimine bağlı gruplar tarafından kuşatma altındadır.

Başkan Mesud Barzani, 23 Ocak'ta İtalya ziyareti kapsamında basın mensuplarına Rojava’daki kritik sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, terör örgütü DAİŞ tehdidinin yeniden zirveye çıktığı uyarısını yaparak, Kobani için "İmkan olsa 2014’teki gibi bugün de güç gönderirdim." demişti.