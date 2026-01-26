Ken Shockley: ABD ve uluslararası toplum Kürt soykırımını önlemeli

2026-01-26 09:52

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Ken Shockley, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin uyarıda bulunarak, "Kürt halkı için ciddi bir tehdit söz konusudur." dedi.

Kurdistan24'e konuk olan Washington yönetiminin Suriye'nin geleceğine yönelik adımlarıyla ilgili olarak Ken Shockley, Lindsey Graham liderliğindeki bir grup senatörün Kürdistan halkını korumak için bir plan hazırladığını söyledi.

Shockley, "Kongre, Suriye'ye sert mali yaptırımlar uygulayabilir, mevcut hükümet yeniden yapılanma sürecinde; bu nedenle ekonomik baskının büyük bir etkisi olacaktır." dedi.

Eski Dışişleri Bakanlığı danışmanı, Kürtleri korumayı ve Suriye'yi cezalandırmayı amaçlayan yasa tasarısının Kongrede oylamayı beklediğini belirtti.

Graham'ın Trump'ın yakın arkadaşı olduğuna dikkat çeken Shockley, bunun Başkan Trump'ın Kürtleri korumak için baskı kullanma kararını etkileyebileceğini söyledi.

Shockley, DAİŞ'in yeniden ortaya çıkması konusunda uyarıda bulunarak, DAİŞ mahkumlarının kaçmasının sadece bölge için değil, tüm dünya için tehdit oluşturacapını dile getirdi.

Son olarak ABD'yi baskıyı sürdürmeye çağıran Ken Shockley, Ahmed Şaraa'nın komutasındaki gruplara hiçbir koşulda güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.