SDG: Bölgedeki istikrarsızlık, dünya güvenliğine tehdit oluşturuyor

2026-01-26 10:29

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kobani'nin DAİŞ'in elinden kurtarılmasının 11 yıl dönümünde, bu zaferin tarihi önemini vurgularken, mevcut aşamanın tehlikelerine dikkat çekti.

SDG Genel Komutanlığı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kobani zaferini terörizmle mücadelede belirleyici bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Kobani'nin saldırı ve kuşatma girişimleriyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu Suriye'deki herhangi bir istikrarsızlık, bölgesel ve küresel güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." uyarısı yapıldı.

SDG Genel Komutanlığı, uluslararası toplumu terörle mücadeledeki kazanımları koruma konusunda ahlaki ve hukuki sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı

Ahmed Şaraa liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından iktidara geldi.