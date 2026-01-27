Azerbaycan'da büyükelçiliğe saldırı planlayan 3 kişiye gözaltı

7 saat önce

Azerbaycan'da, terör örgütü DAİŞ’in bir uzantısının talimatıyla İsrail Büyükelçiliğine saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi tutuklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yapılan açıklamaya göre yürütülen operasyon ve soruşturma kapsamında Azerbaycan vatandaşı İlgar Guliyev (25), Amin Piriyev (19) ve Elvin Elizade'nin (19), başkent Bakü'de yabancı bir ülkenin büyükelçiliğine terör saldırısı hazırlığında bulunduklarına dair ciddi şüphelerin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin terör örgütü DAİŞ’in "Vilayet-i Horasan" adlı silahlı yapılanmasının üyeleriyle suç bağlantısı kurdukları belirtildi.

Bilgilere göre şüpheliler İsrail Büyükelçiliğine saldırı düzenlemek amacıyla silah olarak kullanılabilecek nesneler temin etti ve büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada DTX ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza önceden anlaşmalı grup halinde, silah olarak kullanılan nesnelerle ve dini düşmanlık temelinde terör eylemine hazırlık yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldığı, mahkeme kararıyla haklarında tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor.

Azerbaycanlı yetkililer ise yaptıkları açıklamada, gözaltına alınan kişilerin "dini düşmanlık temelinde terör hazırlığı" suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.