ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin istikrarında Irak'ın rolü önemlidir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın çabalarının barışçıl ve birleşik bir geleceğin yolunu açtığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak 2026 Salı günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Irak'ın önemli koordinasyonunun Suriye ve bölgede istikrarı teşvik etmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu koordinasyonlar Irak'ın kolektif güvenliğe olan bağlılığını yansıtırken, komşu ülkeleri için de daha barışçıl, müreffeh ve birleşik bir geleceğin yolunu açıyor." denildi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, dün (26 Ocak 2026 Pazartesi) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki telefon görüşmesine dair yayınladığı bildiriyi paylaşmıştı.

Barrack, söz konusu paylaşıma eklediği notta şu ifadelere yer vermişti:

"Irak'ta komşuları ve Batılı ülkelerle koordinasyon halinde çalışacak yeni bir hükümetin kurulması, tüm bölgenin istikrarı ve Irak ekonomisinin kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır."