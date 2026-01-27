BM: Kobani'ye insani yardım ulaştırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Kobani'ye ulaştırılan insani yardımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, BM'nin Kobani'ye insani yardım ulaştırma sürecini başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözcü Yardımcısı Haq, "Birleşmiş Milletler, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki sivillerin çektiği acıları hafifletmeye ve mağdurlara temel ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik her türlü çabayı önemsemektedir." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, insani yardım koridorlarının açılmasının ve Kobani'ye yardım ulaştırılmasının çok gerekli ve önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kobani şehri, kuşatma ve askeri çatışmalar nedeniyle son günlerde derinleşen bir insani krizle karşı karşıya kalmıştı.

Diplomatik çabalar ve uluslararası toplumun baskısı sonrasında, dün (27 Ocak 2026 Salı) şehre ilk gıda ve ilaç konvoyları ulaştı.