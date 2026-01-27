SDG: Çilaxa’nın Baqil ve Xezne köylerine yoğun drone saldırısı düzenlendi

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Arap Ordusunun Çilaxa’nın güneyindeki Baqil ve Xezne köylerine yoğun drone saldırısı düzenlediği bildirildi.

SDG'nin açıklamasında, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Suriye Arap Ordusunun Çilaxa’nın Baqil ve Xezne köylerine yedi drone saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ateşkes ve anlaşmaların yeni ve açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

SDG ayrıca, güçlerinin köyleri tüm güçleriyle savunacağını vurguladı.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre Çilaxa’nın Baqil ve Xezne köylerinde SDG ile Suriye Arap Ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşandı ve 40 Şam savaşçısı öldürüldü.

SDG'nin, söz konusu köylerde Suriye Arap Ordusunun saldırılarını püskürttüğü aktarıldı.