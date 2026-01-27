Dört ülkeden Rojava için kalıcı ateşkes talebi

5 saat önce

Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD, Rojava için kalıcı ateşkes talep ederken, Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve ABD'nin ortak açıklamasında, Rojava için kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı.

24 Ocak’ta ilan edilen, Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkesin 15 gün süreyle uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm tarafları ateşkese sıkı şekilde uymaya ve azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Tüm dış aktörleri de barışın sağlanması ve şiddetin azaltılması yönündeki çabalarımıza katılmaya davet ediyoruz.

Tüm tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğünü bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsani yardımların güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla insani koridorların oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu koridorların korunması ve Kobani kentinde temel hizmetlerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguluyoruz."

Açıklamada, ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak, Suriye Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dahil olmak üzere ortakların, DAİŞ’in yarattığı tehditlerin ele alınmasında oynadığı hayati rol de memnuniyetle karşılandı.

DAİŞ’le mücadeleye yönelik ortak çabaların sürdürülmesi ve bu çabalara odaklanılmasının önemine değinilen açıklamada, "Tüm tarafları, DAİŞ tutuklularının bulunduğu merkezlerin içinde ve çevresinde herhangi bir güvenlik boşluğundan kaçınmaya çağırıyoruz." denildi.