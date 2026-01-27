Graham: Kürtlerin terk edilmesi, ABD'nin itibarı açısından felaket olur

6 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bu hafta “Kürtleri Kurtarma Yasası"nın adıyla yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

Senatör Graham, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajda, Suriye’deki durumu büyük bir endişeyle izlediğini ifade etti.

Linsey Graham, Kürtlerin yeni Suriye Hükümetinin tehdidi altında olduğuna dikkat çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DAİŞ'in yok edilmesinde başlıca müttefik olan Kürtlerin terk edilmesi, ABD’nin itibarı ve ulusal güvenlik çıkarları açısından bir felaket olur."

Kürtlere karşı düşmanca eylemlerde bulunan herhangi bir hükümet ya da gruba karşı yıkıcı yaptırımlar uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını bu hafta sunacağını belirten Graham, "Kürtleri Kurtarma Yasası"nın güçlü bir destek alacağına inandığını kaydetti.