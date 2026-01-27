Kurdistan24 muhabiri: Mazlum Abdi Şam'da

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Ahmed Şaraa ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile entegrasyon konusunda doğrudan görüşmeler yapmak üzere Şam'a ziyarette bulundu.

Ziyaretin, entegrasyon ve nihai bir anlaşmaya varılması konusunda detaylı görüşmeleri içermesi bekleniyor.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in Şam ziyaretinin amacı, Özerk Yönetim ve entegrasyon mekanizması konusunda yeni bir görüşme sürecini başlatmaktır.

Bu adım, bölgede son günlerde askeri gerilimlerin tırmanmasının ardından geldi.