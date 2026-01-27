ABD Başkonsolosluğundan Holokost mesajı: Enfal kurbanlarını saygıyla anıyoruz

7 saat önce

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında DAİŞ ve Enfal kurbanlarını da saygıyla andığını duyurdu.

ABD Başkonsolosluğu, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle Holokost kurbanları başta olmak üzere Enfal ve DAİŞ kurbanlarını andıklarını belirten ABD Başkonsolosluğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Trump'ın şu sözlerine de yer verildi: "Anti-Semitizmin ölümcül belası nedeniyle hayatını kaybedenleri anıyoruz. Her şeyden önce, Holokost'un korkunç suçlarını asla unutmayacağız."

Açıklamada, tarihin bu karanlık sayfaları ışığında, nefrete karşı durma ve gelecekte herhangi bir trajedinin tekrarını önleme taahhüdü yinelendi.