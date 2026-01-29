Irak Komünist Partisi: Trump'ın uyarıları dikkate alınmalı

2026-01-29 14:24

Irak Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Raid Fehmi, Irak'ın kaderinin birkaç tarafın inisiyatifine bırakıldığını ve siyasi kararlara "güç mantığının" hakim olduğunu bildirirken, ülkenin altyapısının büyük meydan okumaları kaldıramayacağını belirtip, siyasi tarafları Donald Trump'ın uyarılarını ciddiye almaya çağırdı.

K24'e özel açıklamalarda bulunan Raid Fehmi, "Bugün, güç kimin elindeyse mantığın da onun elinde olduğu bir gerçekle karşı karşıyayız." dedi.

Fehmi, Irak'ın kaderinin tüm ülke adına karar veren sınırlı sayıda tarafın kontrolüne girdiğini, bunun da ülkede var olan "kota sistemi" krizinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, Nuri Maliki’nin yeniden başbakan adayı olmasına karşı çıkan tutumunu değerlendiren Fehmi, şunları kaydetti:

"Bu, ABD'nin bir iç meseleye ilk müdahalesi değil ancak daha önce hiç bu kadar net bir tavır sergilenmemişti. Tarih bize gösteriyor ki; Irak'ta kurulan tüm hükümetler, güç dengesi gözetilerek ABD ve İran'ın rızasıyla oluşturulmuştur."

Komünist Parti Sekreteri, "Koordinasyon Çerçevesi" içerisindeki taraflara çağrıda bulunarak, meselenin ülkenin genel kaderini ilgilendirmesi nedeniyle Parlamento içindeki ve dışındaki diğer siyasi kesimlerle de diyalog kurmaları gerektiğini belirtti.

Irak'ı bekleyen tehlikelere dikkat çeken Fehmi, "Koordinasyon Çerçevesi uyarıları dikkate almalı ve kararlarını gözden geçirmeli. Silahlı grupların hareket alanının sınırlandırılması gibi uluslararası toplumun bazı talepleri, aslında Irak halkının çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Raid Fehmi, alınacak kararların Irak'ı sorunlardan uzak tutacak yönde olması gerektiğinin altını çizerek, "Irak'ın durumu özellikle ekonomik açıdan zayıf. Ülkenin altyapısı bu tür büyük meydan okumalarla yüzleşmeye uygun değil." uyarısını yaptı.