Narin Güran davasında yeni gelişme

Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu

2 saat önce

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığı gerekçesiyle hüküm giyen Nevzat Bahtiyar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozdu. Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı.

Buna göre Nevzat Bahtiyar’ın 6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00’da Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozmuştu.