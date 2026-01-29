Zebari: Kürdistan Bölgesi'nde DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehdidi yok

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Askeri İşler Danışmanı Babekir Zebari, bölgede, özellikle Irak ve Suriye'de DAİŞ terör örgütünün yeniden ortaya çıkma tehdidi olduğunu ancak bunun Kürdistan Bölgesi'ni etkilemeyeceğini söyledi.

Askeri İşler Danışmanı Babekir Zebari, 29 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Arap Ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle hapishanelerden kaçan DAİŞ teröristlerinin bölge için bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Zebari, "DAİŞ'lilerin Suriye'de terör faaliyetlerine yeniden başlamak için fırsat aradığı bir dönemde, Irak ve Suriye sınırı yakınında çatışmaların yaşanması, teröristlerin Irak topraklarına sızmasına olanak sağlıyor." dedi.

Babekir Zebari, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sınırlarını çok iyi kontrol ettiği için Kürdistan Bölgesi'nde DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehdidi yok." ifadelerini kullandı.