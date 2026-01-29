Irak Hizbullah Tugayları’ndan ABD uyarısı: Siyasi sürece müdahale ediliyor

8 saat önce

Irak Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah), ABD’nin Irak’ın siyasi kararları üzerinde "aşağılayıcı bir hegemonya" kurmaya çalıştığını belirterek, ülkedeki siyasi güçleri Washington’un müdahalelerine karşı ortak bir ulusal tavır almaya çağırdı.

Hizbullah Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, "ABD yönetiminin açık müdahalesi, kendi hegemonyasını Irak'taki siyasi karar alma süreçlerine dayatma girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu müdahalelere karşı durmanın "ulusal bir görev" olduğu vurgulanan açıklamada, bu duruşun ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını güçlendirmek için bir teşvik olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumun siyasi güçleri farklılıkları bir kenara bırakmaya ve Irak'ı ABD vesayeti altına sokmak isteyen politikalara karşı tarihi bir sorumlulukla yüzleşmeye zorladığı kaydedildi.

Grup, direniş gösterilmemesi halinde Irak'ın "işgalciye teslim olma" yolunda ilerleyeceği uyarısında bulundu.

Hizbullah Tugayları’nın bu açıklaması, Irak siyasetinde gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. İktidar koalisyonuna yakın kaynakların Irak medyasına verdiği bilgilere göre liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine karşı nasıl hareket edileceği konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Kaynaklar, koalisyon içindeki bir kanadın Nuri Maliki'nin başbakanlık adaylığında ısrar ettiğini, diğer bir kanadın ise iç veya dış kaynaklı herhangi bir gerilimden kaçınmak amacıyla alternatif bir aday arayışında olduğunu belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamalarda Nuri Maliki'nin adaylığını ve onun liderliğinde kurulacak bir hükümeti desteklemeyi açıkça reddetmiş, bu çıkış Irak siyasi çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.