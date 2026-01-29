Senatör Graham'dan Kürt halkını korumayı amaçlayan yasa tasarısı için imza kampanyası

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kürdistan Bölgesi (Başur) ve Batı Kürdistan (Rojava) Kürtlerini korumak için güçlü bir yasal ve askeri çerçeve oluşturmayı amaçlayan "Kürtleri Kurtarma Yasası" adlı yeni bir yasa tasarısını ABD Senatosuna sundu.

Dünyanın herhangi bir yerinde Kürtler, bir imza ile yasa tasarısını destekleyebilir.

Tasarı içeriği nedir?

1. Gelişmiş silah temini: Tasarı, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin tehdidine karşı Peşmerge ve Kürt güçlerine hava savunma sistemleri ve gelişmiş silahlar sağlanmasını öngörüyor.

2. Ani geri çekilmenin önlenmesi: Yasa, Washington yönetimine, Kürt güvenliğini garanti altına almadan bölgeden güçlerini çekmemesi yönünde uzun vadeli bir yükümlülük getiriyor.

3. Kürt düşmanlarına baskı oluşturma: Kürt bölgelerine saldıran veya istikrarsızlaştıran herhangi bir taraf veya ülke için ağır cezalar öngörüyor.

Kürtler, "Kürtleri Kurtarma Yasası"nı nasıl destekleyebilir?

1. Bağlantıya tıklayın (https://c.org/7sz5JhRvkR).

2. Açılan sayfada, "Ad" ve "Soyad" boşluklarını doldurun.

3. "E-posta" alanına e-posta adresinizi yazın.

4. Yaşadığınz şehir ve ülkenin adını seçin.

5. Son olarak, "(Sign petition)" butonuna tıklayın.

6. Önemli Not: e-postanıza girin; Change.org'dan bir mesaj alacaksınız, imzanızın resmi olarak kabul edilmesi için "Confirm" (Onayla) veya "Doğrula" (Verify) butonuna tıklayın.

Bu kampanya neden önemli?

ABD siyasi sisteminde kararlar sadece siyasi temelli değil, aynı zamanda "oy sayımları ve baskılar" da büyük etkiye sahip. ABD Kongresi, Kürtlerden ve dostlarından gelen binlerce imzayı gördüğünde, bu yasanın büyük uluslararası ve insani öneme sahip olduğunu anlıyor ve bu da oylamayı hızlandırıyor.

Graham'ın Kürtlere mesajı

Senatör Lindsey Graham, tasarıyı sunduğunda, "Kürtler terörizme karşı mücadelede en sadık müttefiklerimiz oldu, onlara borçluyuz. Tarihin tekerrür etmesine ve Kürtlerin tehditlerle yalnız başına yüzleşmesine izin vermemeliyiz," demişti.

Gözlemciler, tasarının yasalaşması halinde, Kürtlerin ABD ile ilişkilerinde en büyük siyasi ve askeri başarı elde edileceğine inanıyor.