Elina Valtonen: Suriye'de tüm toplulukların hakları korunmalı

15 saat önce

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Suriye'deki tüm toplulukların haklarının korunması çağrısında bulundu.

Elina Valtonen, 29 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Suriye'deki tüm etnik grupların ve toplulukların birleşmesini ve insan haklarının korunmasını tamamen destekliyoruz." dedi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu üyelerinden birçoğu mesajlarında Rojava'daki tehlikeli duruma dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu saldırılara karşı sessiz kalmasının suça ortaklık anlamına geldiğini ve Avrupa'nın dünyayı DAİŞ'ten koruyan Kürtleri korumak için acilen müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Jonas Sjöstedt, Rojava Kürtlerinin sadece Suriye ordusu ve aşırılıkçı cihatçı gruplar tarafından acımasız saldırılar altında olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ateşkese vurgu yapan Sjöstedt, "Kürtlere yönelik saldırılar durmalı ve güçler geri çekilip müzakere masasına oturmalı." dedi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Cecilia Strada ise Rojava'nın tekrar kuşatma altında olduğunu ve Avrupa kurumlarının şimdi harekete geçmesi gerektiğini söyledi.