Özerk Yönetim: İç güvenlik güçleri Kürt bölgelerini koruyacak

16 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi'nden bir kaynak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında nihai ve kapsamlı bir anlaşmanın yakında açıklanacağını söyledi.

Anlaşma, güvenlik ve askeri sorunların çözümü ve Suriye topraklarının bütünlüğünün sağlanması için bir yol haritası olacak; Kürt bölgelerinin özgünlüğünü korumak, anlaşmanın temel şartlarından biridir.

İç güvenlik açısından, İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), Kürt şehir ve bölgelerinde güvenlik ve istikrarı sağlayacak; anlaşma ayrıca Suriye Arap Ordusunun Kürt şehir ve bölgelerinin merkezine girmeyeceğini vurguluyor.

Sınırlar kapıları ve havalimanları gibi stratejik noktalar, Suriye Geçiş Hükümeti ve Özerk Yönetim arasında ortak bir şekilde yönetilecek. Anlaşmanın bir diğer önemli noktası ise Afrin ve Serê Kani gibi işgal altındaki bölgelerle ilgili. Bölge halkından yerel konseyler oluşturulacak ve bu konseyler, söz konusu şehirlerin işlerini yönetecek. Bu adım, durumun normalleşmesi ve halkın evlerine geri dönmesi için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Yakında açıklanması beklenen yeni anlaşma, Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışma olasılığını ortadan kaldırıyor ve yeni Suriye'de uzun vadeli istikrar için yeni umutlar sunuyor.