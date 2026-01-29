Arakçi: Avrupa büyük bir stratejik hata yapıyor

13 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkelerini bölgede muhtemel bir savaşı körüklemekle suçladı.

Arakçi, bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine alma kararını eleştirdi.

Bölgede birçok ülkenin İran ile ABD arasında topyekün bir savaşı önlemeye çalıştığını belirten Abbas Arakçi, mesajında lu ifadelere yer verdi:

"Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil. Avrupa ise tam tersine alevleri körüklemekle meşgul. ABD'nin isteği üzerine 'hızlı toparlanma' politikasını izledikten sonra, şimdi de Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak nitelendirerek büyük bir stratejik hata daha yapıyor."

Arakçi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı herhangi bir adım atmayan AB ülkelerinin İran'da "insan haklarını savunmaya" dair iddialarını "apaçık ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Bölgede topyekün bir savaşın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkati çeken Arakçi, enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumunun kendi çıkarlarına "son derece zarar vereceğini" ve Avrupalıların, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ettiklerini söyledi.