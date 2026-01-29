İtalya Dışişleri Bakanı: DAİŞ'i durdurmalıyız

14 saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Her yerde terörizme karşı çıkacağız ve DAİŞ'i nerede olursa olsun durdurmalıyız." dedi.

Antonio Tajani, 29 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'a verdiği demeçte, İtalyan birliklerinin Kürdistan Bölgesi'ni DAİŞ'ten korumak için bölgede varlık gösterdiğini söyledi.

Barışa vurgu yapan İtalyan Bakan, "Barış için çalışmak ve DAİŞ'i durdurmak önemlidir. DAİŞ çok tehlikelidir. Dünyanın bu bölgesi de dahil olmak üzere, Suriye, Irak ve Orta Doğu'da her yerde terörizme karşı duracağız." sözlerini kullandı.