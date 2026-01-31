Başkan Barzani’den Şam ve SDG anlaşmasına destek: Diyalog en doğru yol

8 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Diyalog ve barışın, sorunların ve anlaşmazlıkların çözümü için en doğru yol olduğuna dair inancımız tamdır." dedi.

Başkan Barzani, 30 Ocak 2026 Cuma günü yayımladığı mesajla, Suriye Hükümeti ile SDG arasında sağlanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anlaşma vesilesiyle hem Şam yönetimini hem de SDG'yi tebrik eden Başkan Barzani, söz konusu mutabakatın kalıcı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Mesajında barışçıl çözüm yollarına vurgu yapan Başkan Barzani, "Diyalog ve barışın, sorunların ve ihtilafların çözümü için en doğru yol olduğu inancını her zaman taşıdık." ifadesini kullandı.

Başkan Barzani mesajının sonunda, Suriye'deki Kürt halkının acı ve meşakkatlerinin artık son bulmasını dileyerek, ülkedeki tüm kesimlerin barış, özgürlük ve istikrar içinde yaşamasını temenni etti.

SDG ve Şam yönetimi, kapsamlı bir ateşkes ile askeri ve idari yapıların Suriye devletine aşamalı entegrasyonu konusunda 30 Ocak 2025 Cuma günü anlaşmaya vardı.

Anlaşmada öne çıkan maddeler şöyle:

Askeri Güçler: SDG, Suriye Savunma Bakanlığının bir parçası olacak ancak tugay ve askeri birlik olarak kendi bölgelerinde kalmaya devam edecek.

Güvenlik Dosyası: Asayiş güçleri, Suriye İçişleri Bakanlığının bünyesine katılacak ve şehir içlerinin güvenliğini üstlenecek; Suriye ordusu Kürt şehir ve köylerine girmeyecek.

Yönetim ve Dil: Okullarda ve üniversitelerde Kürtçe eğitim resmiyet kazanacak. Özerk Yönetim çalışanları devlet memuru statüsüne geçecek ve bölge yönetimi yine bölge halkında olacak.

Kobani’nin Durumu: Kobani üzerindeki kuşatma kaldırılacak ve güçler şehir merkezinden kırsal bölgelere çekilecek.

Uluslararası Garanti: ABD ve Fransa detaylardan haberdar olup, süreçte siyasi garantör olarak kalmaya devam edecekler.