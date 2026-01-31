İmamoğlu: Kürtçe eğitimin önünü açalım

3 saat önce

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kürtleri dilleri ve kimlikleriyle tanıyalım” diyerek okullarda Kürtçe eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasına vurgu yaparak, “Diyarbakır ile Erbil ve Süleymaniye arasındaki sınırları ticaretle anlamsız kılalım” çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından İstanbul Kongre Merkezinde “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı”na tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden mesaj göndererek Kürt meselesinin çözümüne dair önerilerde bulundu.

Gönderdiği mesajda İmamoğlu, çözümün anahtarının "eşit vatandaşlık", "anadil" ve sınır ötesindeki Kürtlerle "kardeşlik hukuku" olduğunu vurguladı.

"Kürtleri Kimlikleri ve Dilleriyle Tanıyalım"

Türkiye’nin ulusal birliği ve devletin dayanıklılığı için Kürt meselesinin mutlaka çözülmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, mevcut yasal eşitliğin Kürt vatandaşlar için yeterli olmadığını belirtti.

İmamoğlu, "Kanun önünde eşitlik; dilimizi, kültürümüzü yaşamamıza imkan tanımıyor diyorlar. Bu şikayeti dikkate alalım. Kürtleri kimlikleriyle, dilleriyle, kültürleriyle tanıyalım. Resmi dil Türkçe kalmak şartıyla, okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin önünü açalım." ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye Kürtlerine "Kardeşlik" Teminatı

Konuşmasında bölgesel siyasete de geniş yer ayıran İmamoğlu, Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtlerle ilişkilerinde yeni bir perspektif geliştirmesi gerektiğini savundu.

“Bugün ayrı devletlerin vatandaşları olsak da sınırlarımızın haricindeki Kürtlerle kardeşliğimiz baki.” diyen İmamoğlu, "Irak’taki Kürt de Suriye’deki Kürt de Türkiye’nin kardeşliğinden emin olmalı. Vatandaşı oldukları ülkelerde kimliklerine hürmet edilerek yaşamalarını istediğimizden şüpheleri olmamalı." ifadesini kullanarak, bin yıllık tarihsel birlikteliğe vurgu yaptı.

"Diyarbakır ile Erbil ve Süleymaniye Ticaret Yapsın"

Kürt meselesinin çözümü için ekonomik refahın ve bölgesel ticaretin artırılmasını öneren İmamoğlu, Kürdistan Bölgesi ve Rojava kentleriyle ticari sınırların kalkması gerektiğine işaret etti.

İmamoğlu mesajında şu çağrıda bulundu:

"Daha çok sınır kapısı açalım. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa; Erbil’le, Süleymaniye’yle, Haseke ve Afrin’le ticaretini yapsın. Sınırın her iki yakasında yaşayan Kürt ve Arap kardeşlerimiz de bizim vatandaşımız da kazansın."