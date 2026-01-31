BCF yardımları Şeyh Maksud ve Eşrefiye’ye ulaştı

3 saat önce

Barzani Yardım Vakfı’nın (BCF) başlattığı kampanya kapsamında, Halep’in Kürt nüfuslu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine ilk yardım konvoyu ulaştı.

BCF, Rojava’ya yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında, bugün (31 Ocak 2026 Cumartesi) Halep’in Kürt nüfuslu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine ilk yardım konvoyunu ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre yerinden edilen ailelere destek amacıyla gönderilen yardımlar, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan 600 aileye dağıtıldı.

Açıklamada, "Bu yardımların amacı, Barzani Yardım Vakfı'nın mağdur aileleri destekleme ve ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını sürdürmektir." ifadelerine yer verildi.

Dağıtılan yardım paketlerinde battaniye, yatak, gıda kolisi, temizlik malzemeleri ve süt ve bebek bezi bulunduğu vurgulandı.

Açıklanan verilere göre BCF şu ana kadar Rojava’nın çeşitli kentlerine 255’ten fazla tır dolusu insani yardım ulaştırdı. Bölgeye gönderilen bu yardımlardan yaklaşık 8 bin aile faydalandı.