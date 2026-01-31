Salih Müslim: Başkan Barzani’nin Rojava'ya desteğinin sürmesini umuyoruz

6 saat önce

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasındaki anlaşmanın Rojava Kürtleri için yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, Başkan Mesud Barzani’nin Rojava’ya yönelik desteklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Salih Müslim, bugün (31 Ocak 2026 Cumartesi) Kurdistan24’ün 11.00 bültenine konuk olarak, SDG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatın detaylarını değerlendirdi.

"Anlaşma yeni bir başlangıçtır"

PYD'li yetkili, söz konusu mutabakatı Rojava halkı için "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirirken, "Bu anlaşma; savaşçıların direnişi, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin yardımı ve dört parça Kürdistan halkının destek ve gösterilerinin bir sonucudur. Dostlarımız, özellikle ABD ve Fransa da anlaşmanın imzalanmasında rol oynadı." dedi.

Anlaşmanın uygulanmasına dair garantiler hakkında konuşan Müslim, daha önce Şam Hükümeti ile birçok kez anlaşma yapıldığını ancak Şam'ın bunlara uymadığını hatırlattı.

Bu kez durumun farklı olduğunu vurgulayan Müslim, ABD ve Fransa'nın sürece garantör olduğunu belirtirken, "Daha önce ABD ve Fransa sadece süreci gözlemliyordu ancak bu kez doğrudan garanti verdiler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bizzat Mazlum Abdi'yi arayarak, 'Anlaşmayı imzalayın, uygulamanın garantisini ben veriyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Güvenlik boyutu: Ordu şehirlere girmeyecek

Güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin detayları paylaşan Salih Müslim, SDG güçlerinin mevcut pozisyonlarını koruyacağını ve herhangi bir yerden geri çekilmeyeceğini açıkladı.

Kürt bölgelerinin savaşçıların kontrolünde kalacağını vurgulayan Müslim, Suriye Arap Ordusuna bağlı hiçbir gücün Kürt köy ve şehirlerine girmeyeceğini dile getirdi.

Müslim, Suriye Hükümetine bağlı bazı memur ve güvenlik görevlilerinin, SDG güçleri ile resmi kurumların entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla geçici bir süreyle Haseke ve Kamışlo'ya gideceğini, görevlerini tamamladıktan sonra bölgeden ayrılacaklarını kaydetti.

Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’nin desteği

Salih Müslim, savaşın durması ve anlaşmanın sağlanmasında Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, özellikle Başkan Mesud Barzani’nin rolünü takdirle karşıladı.

"Başkan Barzani'nin Rojava'ya yönelik desteklerinin devam etmesini ve tüm siyasi taraf ve güçlerin katılımıyla bir Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanması için çalışmasını umut ediyorum." diyen Salih Müslim, geçtiğimiz yıl Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin desteğiyle Kamışlo'da, Rojava'daki siyasi tarafların katılımıyla bir birlik konferansı düzenlendiğini hatırlattı.

Müslim, söz konusu konferansta oluşturulan ortak müzakere heyetinin, yeni Suriye'de Kürt halkının tüm haklarını güvence altına almak amacıyla yakında Şam'a gideceğini bildirdi.

SDG ve Şam yönetimi, kapsamlı bir ateşkes ile askeri ve idari yapıların Suriye devletine aşamalı entegrasyonu konusunda 30 Ocak 2025 Cuma günü anlaşmaya vardı.

Anlaşmada öne çıkan maddeler şöyle:

Askeri Güçler: SDG, Suriye Savunma Bakanlığının bir parçası olacak ancak tugay ve askeri birlik olarak kendi bölgelerinde kalmaya devam edecek.

Güvenlik Dosyası: Asayiş güçleri, Suriye İçişleri Bakanlığının bünyesine katılacak ve şehir içlerinin güvenliğini üstlenecek; Suriye ordusu Kürt şehir ve köylerine girmeyecek.

Yönetim ve Dil: Okullarda ve üniversitelerde Kürtçe eğitim resmiyet kazanacak. Özerk Yönetim çalışanları devlet memuru statüsüne geçecek ve bölge yönetimi yine bölge halkında olacak.

Kobani’nin Durumu: Kobani üzerindeki kuşatma kaldırılacak ve güçler şehir merkezinden kırsal bölgelere çekilecek.

Uluslararası Garanti: ABD ve Fransa detaylardan haberdar olup, süreçte siyasi garantör olarak kalmaya devam edecekler.