Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 11 isme gözaltı

4 saat önce

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 isim gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'n gözaltına alındı.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Basındaki detaylara göre bu kişiler Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı.

Barış Murat Yağcı'nın Survivor’da yarışmacı olarak şu anda Dominik’te olduğu biliniyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı söylemler arasında.