CHP lideri: "Kürtlerin onurlarını zedeleyen söylemleri reddediyoruz"

4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Rojava’daki gelişmelerle ilgili, "Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen yıkıcı söylemleri şiddetle reddediyoruz. Suriye'den gelen mutabakat haberi hepimizi sevindirmiştir." dedi.

Özgür Özel, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı”nın açılışında konuştu.

Kürt meselesinin çözümü için başlatılan sürece ilişkin mesajlar veren Özgür Özel, Kürt meselesinin çözümünde tarihin doğru yerinde duracaklarını belirterek, “Bu bizim için bir siyasi çıkar konusu hiçbir zaman olmadı." diye konuştu.

PKK’nin silah yaktığı ve Türkiye sınırlarından çekildiği barış süreci kapsamında TBMM'de kurulan Süreç Komisyonunun çalışmalarına değinen Özel, "Biz barıştan yanayız. İsteğimiz, komisyonun çalışmalarını bir an önce tamamlaması." açıklamasını yaptı.

Rojava’daki gelişmeler hakkında ise Özgür Özel, şunları söyledi:

"Sınırın bir tarafında olanlar bizi derinden etkilemeye devam ediyor. Biz çatışmayı ve savaşı değil, uzlaşıyı savunuyoruz. Tüm inançların, kimliklerin barış içinde yaşamasını istiyoruz. Emperyalist devletler her zaman olduğu gibi kendi çıkarlarını savunuyorlar. Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen, Kürt eşittir terörist algısını yeniden üretmeye çalışan eski yıkıcı söylemleri şiddetle reddediyoruz. Suriye'nin huzuru ve refahı Türkiye'ye de kazandıracaktır. Bu kez kazanan, emperyalist devletler değil bu toprakların insanları olmalı. Suriye'den gelen mutabakat haberi hepimizi sevindirmiştir."

"Suriye'de yaşananlar, Türkiye'deki barış sürecini sekteye uğratmamalı, hızlandırmalıdır.” değerlendirmesinde bulunan Özgür Özel, “Bu ülkelerin sorunlarını inkar ederek değil, yüzleşerek çözeceğiz." sözünü sarf etti.