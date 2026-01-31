Başkan Barzani: Gençlerimiz insanlığı korudu, bugün onlara destek olmak ulusal bir görev

57 dakika önce

Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani, Rojava’ya destek amacıyla düzenlenen büyük gösteride Başkan Mesud Barzani’nin mesajını okudu. Başkan Barzani mesajında, Kürdistanlıların Rojava’ya sahip çıkmasından duyduğu gururu ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Kürdistanlıların bugün (31 Ocak 2026 Cumartesi), Rojava’ya destek için düzenlediği kitlesel gösteride, Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani tarafından Başkan Mesud Barzani’nin mesajı okundu.

Başkan Barzani, diasporadaki Kürdistanlılara hitaben kaleme aldığı mesajında, "Kürdistan diasporası, Kürdistan’ın her parçasındaki halkımızın haklı davası için her zaman güçlü ve birleştirici bir ses olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kürdistan’ın 20. yüzyılda haksız bir şekilde bölündüğünü hatırlatan Başkan Barzani, mesajında şu tarihsel vurgulara yer verdi:

"Bu bölünmenin ardından Kürdistan halkı büyük tehditler, tehlikeler, felaketler ve acılarla yüz yüze kaldı. Ancak bu zorlu koşullar, halkımızın iradesini kırmadı ve haklarını unutturmadı. Aksine, halkımız her geçen gün daha da bilinçlenerek ve güçlenerek haklarını elde etme mücadelesini sürdürdü. Bu uğurda sayısız kurban verdi. Tıpkı diğer parçalarda olduğu gibi, Rojava’da da halkımızın uzun bir mücadele geçmişi vardır. Rojava’nın devrimcileri ve mücadeleci halkı; zindanları, acıyı, sürgünü ve göçü çokça yaşamıştır."

Başkan Barzani, DAİŞ ile mücadele sürecine ve mevcut tehditlere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Uzun soluklu bir mücadelenin ardından halkımız DAİŞ terörü tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Gençlerimiz, cesaretleri ve kanlarıyla DAİŞ’i yenilgiye uğratarak insanlığın kalkanı oldular. Bugün Rojava’daki halkımız yeni bir tehdit, karmaşık ve tehlikeli bir durumla karşı karşıyadır. Rojava’daki kız ve erkek kardeşlerimize destek olmak, her Kürdistanlı için ulusal ve vatani bir görevdir."

Diasporadaki vatandaşların sesinin önemine vurgu yaparak uluslararası toplumu göreve çağıran Başkan Barzani, "Sizlerden her birinizin sesi, başta Rojava olmak üzere tüm Kürdistan halkının morali ve direnci üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu aynı zamanda, kardeşlerimizin meşru haklarına ve taleplerine destek olunması için dünyaya verilmiş bir mesajdır. Halkımızın yaşadığı felaketlerin ve acıların tekrarlanmaması için sorumluluklarını yerine getirmek, uluslararası toplumun ve Batılı ülkelerin görevidir." dedi.

Başkan Mesud Barzani, Rojava’ya destek mesajında Kürtlerin DAİŞ ile mücadelesindeki tarihsel rolüne dikkat çekerek, "Kürtler o savaşta tüm insanlığın koruyucusu oldu; bugün ise insanlık Kürdistan’ın koruyucusu olmalı." sözüne yer verdi.

Başkan Barzani, yurt dışında yaşayan Kürdistanlılara hitaben şunları kaydetti:

"Sevgili Kürdistanlılar; düzenlediğiniz gösteriler ve bir araya gelişiniz, yurt dışındaki Kürdistanlıların ulusal birliğinin ve tek sesliliğinin en açık ispatıdır. Bu duruşunuz, yapay sınırların ve siyasi görüş farklılıklarının, aramızdaki o güçlü tarihi ve ulusal bağları asla zayıflatamayacağını göstermektedir."

Kürt milletinin kader birliğine vurgu yapan Başkan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz tek bir milletiz; tarihimiz bir, geleceğimiz birdir. Sevincimizde de kederimizde de ortağız. Bizim Kürt kimliğimiz, her türlü ideolojinin üstündedir. Kürtlük, sadece kendi halkımız için değil, bölgedeki tüm milletler ve bütün dünya için bir barış ve birlikte yaşam mesajıdır."

Protestoların barışçıl ve yasal çerçevede sürdürülmesini isteyen Başkan Barzani, Suriye Hükümeti ve SDG’ye ateşkesi koruma ve sorunları diyalogla çözme çağrısında bulundu.

Bonn’daki gösteriye katılan her bir Kürdistanlıya, organizatörlere, Kürdistan Diaspora Konfederasyonuna ve son günlerde Rojava’daki kardeşlerine destek veren yurt dışındaki tüm Kürtlere teşekkür eden Başkan Barzani, "Sizi tebrik ediyorum; sizden beklenen duruş tam da budur." dedi.

Miting ve gösterilerin barışçıl, sivil ve yasal bir çerçevede devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, diaspora Kürtlerine şu uyarılarda bulundu:

"Gösteri ve etkinliklerinizde Kürt halkının değerlerine bağlı kalın, yaşadığınız ülkelerin yasalarına saygı gösterin. Her türlü kargaşa ve sorundan uzak durun. Kürdistan halkının sorunu hükümetlerin ve rejimlerin politikalarıyladır; halklarla veya milletlerle hiçbir sorunumuz yoktur. Kürtler ile diğer milletler arasında nefret ve çatışma tohumlarının ekilmesine izin vermemeliyiz. Kürdistan halkının mesajı barış, insancıllık ve bir arada yaşam mesajıdır."

Suriye’deki duruma ilişkin somut çözüm önerilerini paylaşan Başkan Barzani, Suriye Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) seslenerek şu çağrıyı yaptı:

"Suriye Hükümeti ve SDG’nin aralarındaki ateşkesi sürdürmelerini, sorunları diyalog ve karşılıklı anlayışla çözmelerini talep ediyorum. Siyasi anlaşmazlıkların hiçbir şekilde Kürt-Arap etnik çatışmasına dönüşmesine izin verilmemelidir. Kalıcı barış ve istikrar için Kürt halkına yönelik baskılara ve asimilasyon çabalarına son verilmelidir. Suriye’nin geleceğinde Kürt halkının siyasi, sivil ve ulusal hakları anayasal güvence altına alınmalıdır."

Mesajının sonunda birlik ve özgüven vurgusu yapan Başkan Barzani, "Hepimiz birbirimize ve kendi gücümüze güvenmeliyiz. Davamızın meşruiyetini her alanda güçlendirmeliyiz. Kürdistan’ın geleceğine dair umudumuz her zaman parlak olmalıdır." diye konuştu.

Başkan Barzani mesajını, "Biji Kurd, Biji Kurdistan" (Yaşasın Kürtler, Yaşasın Kürdistan) sözleriyle tamamladı.