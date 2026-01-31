Maliki: Irak halkının kendi liderini seçme hakkından taviz vermeyeceğiz

2 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, Irak’ın hükümet kurma sürecine ilişkin önemli mesajlar vererek, "Büyük fedakarlıkların ardından elde ettiğimiz bugünkü Irak'ın siyasi ve demokratik yaşam kazanımlarıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Nuri Maliki, hükümeti kurmak üzere en büyük Parlamento grubunun adayının görevlendirilmesi tartışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Büyük bedeller ödenerek” elde edilen bugünkü demokratik ve siyasi kazanımlarla gurur duyduklarını belirten Maliki, şu ifadeleri kullandı:

"Art arda yapılan seçimler, Irak halkının ve devlet kurumlarının demokrasi, özgürlük ve siyasi ortaklık kültürünü ne denli içselleştirdiğini kanıtlamıştır. Bu bağlamda, elde edilen bu kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğimizi; halkımızın güvendiği ve bu süreci yönetmeye layık gördüğü ismi seçme hakkından taviz vermeyeceğimizi vurguluyoruz."

Hükümetin ve liderlerin seçiminin tamamen ulusal bir mesele olduğunun altını çizen Maliki, "Nasıl ki biz başkalarının tercihlerine saygı gösteriyorsak, bizim seçimimize de saygı gösterilmelidir." diye konuştu.

Maliki, Irak’ın dış politikasına dair vizyonunu ise şu sözlerle özetledi:

"Mevcut atmosferde, başta geçmişte bize destek olan ve gelecekte de olacak ülkeler olmak üzere, tüm bölge ülkeleri ve küresel güçlerle dengeli siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri inşa etmeyi arzuluyoruz. Bu ilişkilerin, her türlü dış müdahaleden uzak, ortak çıkar ve ortaklık temelinde yürütülmesini istiyoruz."

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı sözlerini, "Halkımızın anayasal kurumlar aracılığıyla kendi siyasi sistemini ve liderlerini seçme iradesine saygı duymak, bizim için değişmez bir ilkedir ve bu ilkeden asla geri adım atmayacağız." diyerek noktaladı.